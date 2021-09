Verspringster Gitte Haenen wordt negende Paralympische Spelen

Atlete Gitte Haenen is donderdag op de Paralympische Spelen in Tokio als negende geëindigd in het verspringen. De 35-jarige Haenen (klasse T63) landde bij haar derde en laatste poging na 3m72.

De voormalige thaibokster, die een amputatie aan het linkerbeen onderging, was begonnen met een sprong van 3m51 en noteerde daarna een nulsprong. Samen met de Braziliaanse Ana Claudia Maria da Silva (klasse T42, 3m63) was zij de enige van de tien deelneemsters die maar drie en geen keer zes keer sprong.

Haenen was in 2019 goed voor WK-zilver in Dubai (4m41) en won een jaar eerder ook EK-zilver in Berlijn (4m30). Op beide kampioenschappen veroverde ze ook brons op de 100 meter.

Het goud was donderdag voor de Australische Vanessa Low. Zij haalde het met een sprong van 5m28, een wereldrecord in haar klasse T61, voor de Italiaanse Martina Caironi (T63, 5m14) en de Zwitserse Elena Kratter (T63, 5m01).