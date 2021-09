Drie nieuwkomers debuteren in oefenmatch bij Club Brugge, dat wel niet kan winnen van KV Kortrijk

Op de website van Club Brugge deed men verslag van de oefenpartij.

“De eerste kans van de wedstrijd was voor Club, na een vlotte combinatie kwam de bal bij Mata terecht die Dost zocht in de zestien. De spits kwam goed voor zijn man aan de eerste paal, maar zijn kopbal ging naast. Op het kwartier was Club daar opnieuw, Ricca vond goed de vrijstaande Vormer die op zijn beurt Rits bediende in de zestien. Hij probeerde het in één tijd en trapte hard naast. Na 30 minuten spelen moest Shinton een eerste keer gepast tussenbeide komen op een poging van Herrmann. Vijf minuten later leek Club de score te openen toen Dost een hoekschop van Vormer binnenkopte, maar de scheidsrechter oordeelde dat de bal niet volledig over de lijn was. Daarna vielen nog enkele kleine kansen te noteren waaruit niet werd gescoord. Blauw-Zwart dook de rust in met een scoreloos gelijkspel.”

“Bij het begin van de tweede helft vielen twee nieuwe namen te noteren. Balanta en Blomme kwamen in de plaats van Otasowie en Vormer. In een tweede helft met veel intensiteit en strijd vielen weinig kansen te noteren. Op het uur voerde Clement een driedubbele wissel door. Lang, Sowah en Dost mochten gaan rusten. Perez, Vermant en Wesley mochten nog een halfuur spelen. Club kwam via een vrije trap van Rits nog dicht bij de voorsprong, maar zijn poging ging over doel. Spileers kwam tussendoor Mata vervangen en speelde een kwartier mee. Beide ploegen kwamen daarna niet meer aan kansen toe met een brilscore tot gevolg.”

Opstelling: Shinton, Mata (75’ Spileers), Mitrovic, Nsoki, Ricca, Otasowie (45’ Balanta), Vormer (45’ Blomme), Rits, Sowah (60’ Perez), Dost (60’ Wesley) en Lang (60’ Vermant)