Rechtsback Yunus Bahadir (ex-KRC Genk) ruilt Charleroi voor (Jong) PSV

Yunus Bahadir is een rechtsback uit de jeugd van KRC Genk, die de Limburgers vorig seizoen ruilde voor Charleroi. Het jonge talent uit Luik is meervoudig Belgisch jeugdinternational en was in de jeugd van Genk al actief in de UEFA Youth League.

Afgelopen week liep hij stage op PSV Campus De Herdgang, waar hij een contract bij Jong PSV afdwong.