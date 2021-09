Ze werden groot dankzij verslavende pijnstillers, maar dat verwoestte duizenden levens

De Amerikaanse medicijnfabrikant Purdue Pharma heeft een miljardenschikking getroffen met zo’n 3.000 benadeelde partijen. Purdue, het bedrijf van de Sackler-familie, maakt de zware pijnstiller OxyContin, die ook bij ons wordt voorgeschreven. Het veroorzaakte de zogenaamde opioïdencrisis in de VS, die naar schatting 500.000 mensen het leven heeft gekost. Purdue kocht voor 4 miljard euro bijna 3.000 processen af. Veel geld, maar er blijft genoeg over.