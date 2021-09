Nieuw voetbalseizoen, nieuwe Topsjot: stuur ook dit jaar zelf je beelden in

Eindelijk! Na de coronabreak wordt overal in Limburg weer gevoetbald. Dat wil zeggen dat ook wij alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat u helemaal mee bent met de gebeurtenissen op de Limburgse velden. Elk weekend sturen we meer dan twintig enthousiaste voetbalmedewerkers de provincie in om u de beste artikels en het jongste nieuws te bezorgen over uw club.

Wat hebben we naar deze comeback van het voetbal in de lagere reeksen uitgekeken, samen met u. Net daarom gaan we dit seizoen nog een stapje verder dan voor de coronapandemie. Om verloren tijd in te halen. Vanaf dit seizoen hoeft u niet tot maandagochtend te wachten om alles te weten te komen over uw geliefde ploeg. In de maandagkrant zal u nog steeds alle nieuws en analyses vinden, zoals voorheen, daar wijken we niet vanaf. Maar op zondagavond trakteren we u al op een digitale nieuwsbrief met resultaten en reacties van FC Limburg.

Ook een onverwachte transfer of een ongelegen blessure vindt u meteen terug op de hbvl.be, waar élke officiële voetbalclub in Limburg zijn eigen stek heeft. Uniek in België!

Krijgt u er niet genoeg van? Wel, op maandag vuren we daarbovenop nog een unieke videosamenvatting van het voorbije voetbalweekend in de lagere reeksen op u af. Met de strafste dribbels en knapste goals. Topsjot op maandag, niet te missen!

Heb je zelf leuke videobeelden van Limburgse voetbalwedstrijden? Bezorg ze ons hier: