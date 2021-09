Boven de Wolken nam al duizenden foto’s van sterrenkindjes, ouders doen hun verhaal: “De foto’s zijn zo spontaan, bijna alsof alles normaal was”

Baby’s: ze zijn het stralende zonnetje op miljarden foto’s overal ter wereld, maar niet altijd loopt het goed af. Soms nog tijdens de zwangerschap, soms bij de bevalling, soms in de uren of dagen na de geboorte. Dan wordt het zonnetje een sterrenkindje. En dan staan de fotografen van Boven de Wolken, die gratis professionele beelden maken van niet-levend geboren baby’s, paraat. De vzw staat er financieel slecht voor, maar een recente crowdfunding haalde op een dag tijd al zo’n 270.000 euro op. “Fantastisch hoeveel steun we nu krijgen”, zegt oprichtster Anneleen Fransen. Deze ouders deelden eerder hun ervaring met Boven de Wolken in onze krant.