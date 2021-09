De Moppies op zoek naar de kunstenaar in elk kind

Nadat er eerder al een korte video-teaser was gelanceerd via sociale media, werd het thema op de eerste schooldag van SBS De Moppies al meteen duidelijk. De juffen van de school in Mopertingen wachten de kindjes op in schilderschort en met een kleurrijke baret als hoofddeksel. “We starten het nieuwe schooljaar met de slogan ‘Iedereen is uniek en samen zijn we een meesterwerk’ , aldus de leerkrachten. Er volgde voor de 130 leerlingen een plezant fotomoment in de stijl van grootmeesters als Mondriaan en Picasso. “Samen gaan we op zoek naar de kunstenaar in elk kind.” (JoGe)