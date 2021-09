Avontuurlijke eerste schooldag in Hoelbeek

Bij de Stedelijke basisschool ‘De Notelaar’ in Hoelbeek werd de eerste dag van het nieuwe schooljaar afgetrapt in een avontuurlijke jungle.

De start van het nieuwe schooljaar in SBS De Notelaar in Hoelbeek werd ingezet met een leuk thema. “We kozen voor het junglethema. Op de speelplaats werd een mooie fotohoek opgebouwd. Met diverse attributen kon iedereen zich inleven in het tropische safari avontuur”, aldus het enthousiaste schoolteam. Aan de schoolpoort allemaal blije gezichtjes. Voor de jongste kinderen was het ontdekken van de school uiteraard een spannend momentje. Maar al snel voelde iedereen zich thuis en kon het nieuwe schooljaar van start gaan. (JoGe)