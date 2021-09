De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit DPC heeft de berichtendienst WhatsApp een boete opgelegd van 225 miljoen euro omdat hij onvoldoende transparant was over hoe hij persoonlijke informatie verwerkt. Dat heeft de DPC donderdag bekendgemaakt. WhatsApp, onderdeel van Facebook liet al weten in beroep te zullen gaan.