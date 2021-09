De smet op de recordavond van Cristiano Ronaldo: Portugese superster geeft Ier een klap voor gemiste penalty

Met doelpunten nummer 110 en 111 kopte Cristiano Ronaldo Portugal in extremis voorbij Ierland in de WK-kwalificaties. CR7 is voortaan de speler met de meeste internationale doelpunten. Maar de 36-jarige superster miste eerst een penalty. Vlak voor hij moest aanleggen, kreeg Ronaldo het bovendien aan de stok met Dara O’Shea. Die tikte de bal ostentatief weg, wat hem een slag richting het gezicht opleverde van de nieuwbakken Manchester United-speler. Ronaldo kwam er zowaar vanaf zonder kaart, net als O’Shea.