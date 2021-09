Waarom je van sit-ups geen wasbordje krijgt – en waarvan dan wel

Je mag nog zoveel sit-ups doen als je wilt: een wasbordje zal je er niet van krijgen. Een zere nek of rug dan weer wel. Dat zegt trainer Matt Fiddes uit het Britse Swindon, die een keten van zevenhonderd vechtsportscholen leidt en miljonair was op zijn 21ste. Maar hoe kweek je dan wél buikspieren? Wij zochten het uit.

Je dagelijks in het zweet werken met een reeks sit-ups is niet de manier om een sixpack te bekomen. Integendeel, volgens Matt Fiddes kan het zelfs behoorlijk teleurstellend uitpakken met een vollere buik … “Sit-ups duwen je buikspieren en bijgevolg ook je buik naar buiten”, zegt hij in The daily mail. De fitnesscoach legt uit dat er een groot verschil is tussen het versterken van je buikspieren en het verliezen van de vetlaag erop. “Je zult met sit-ups veel moeite doen zonder een positief fysiek verschil te zien. En voor je het weet, gooi je de handdoek in de ring.”

Moet je dat wasbordje dan maar gewoon op je buik schrijven? Helemaal niet. Er zijn andere wegen ernaartoe, zo blijkt. Fiddes: “Een slank lichaam ontstaat voor tachtig procent in de keuken en voor twintig procent in de fitness.” Daarmee impliceert Fiddes dat gezonde eetgewoonten het belangrijkste zijn om af te vallen. Een gebalanceerd dieet, in combinatie met de juiste oefeningen, maakt je gespierder. “De enige manier om een ​​sixpack te krijgen, is door totaal lichaamsgewicht te verliezen. Je moet denken aan algeheel vetverlies en je niet richten op een specifieke zone.”

Dat vindt ook Delphine Steelandt , sportinstructrice, voedingsdeskundige en auteur van Fitmom. Ze zegt dat buikspieroefeningen in het algemeen geen strakgespannen buikspieren opleveren. “Je moet eerst het volledige lichaam trainen om het percentage subcutaan vet boven de spieren te verminderen. Iedereen heeft buikspieren, maar je ziet ze niet altijd. Als je je vetverbranding wilt optimaliseren, is het raadzaam om cardiotraining zoals lopen en fietsen te combineren met krachttraining waarbij je grote spiergroepen traint zoals de billen. Bijvoorbeeld: wie veel squats en lunges doet, gaat over het algemeen sneller vet verbranden en dus ook het vet in de buikzone. Aansluitend kunnen specifiekere buikspieroefeningen komen om op termijn een afgelijnd resultaat te krijgen.”

© Shutterstock

Als je aan de specifiekere buikspieroefeningen bent toegekomen, heeft Fiddes een topfavoriet: de forward plank workout. Daarvoor moet je jezelf van de grond tillen en je lichaamsgewicht laten rusten op je onderarmen en tenen. Houd de positie in het begin tien seconden vast en drijf je uithouding langzaam op naar een volledige minuut.