Belgische handbikers eindigen als 8e in gemengde aflossing op Paralympische Spelen

Handbikers Jonas Van de Steene (H4), Jean-François Deberg (H3) en Laurence Vandevyver (H3) zijn donderdag op de Paralympische Spelen in Tokio op de achtste plaats geëindigd in de gemengde ploegenaflossing (H1-5). Het goud ging naar Italië, dat met drie mannen in actie kwam.

De Belgen namen via Van de Steene, die zijn eerste van drie rondes als leider afsloot, een blitzstart. Maar Vandevyver en Deberg konden het hoge tempo niet aanhouden en zakten weg. Uiteindelijk moesten onze landgenoten, na elk drie rondes te hebben afgelegd, vrede nemen met de achtste plaats.

De Italianen Paolo Cecchetto (H3), Luca Mazzone (H2) en Diego Colombari (H5) domineerden de wedstrijd en legden de 24,3 kilometer af in 52:32. Frankrijk, ook met drie mannen aan zet, eindigde als tweede op 31 seconden. De Verenigde Staten, die net als België op twee mannen en een vrouw rekenden, maakten het podium vol op 39 tellen. De Belgen klokten 57:08 (+4:36) als achtste van tien deelnemers.

Van de Steene (34) reed eerder in Tokio naar een vierde plaats in de wegrit en negende plaats tegen de klok. Deberg (39) eindigde als vijfde op de weg en achtste in de tijdrit. Vandevyver (39) werd achtste in de tijdrit.