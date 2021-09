Met de start van het nieuwe schooljaar hebben heel wat scholen nog altijd openstaande vacatures. Er is vooral een nijpend tekort aan wiskundeleerkrachten in het secundair onderwijs. Nu wordt de wiskundeles vaak door startende docenten gegeven, die geen geschikt diploma hebben. Hogeschool UCLL roept beginnende leerkrachten dan ook op om zich bijkomend te specialiseren in het vak wiskunde.