Het is nu al de vijfde keer (drie keer WK, twee keer EK) dat de Rode Duivels met Estland in een kwalificatiegroep zitten. De Esten waren steeds het zwakke broertje. Van de vorige acht wedstrijden won België er dan ook zeven maar verloor het er ook één. In oktober 2009. Met 2-0. Hoe kon dat?