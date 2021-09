Als u het ons vraagt: de titel in eerste provinciale gaat een strijd worden tussen Schoonbeek-Beverst, Zepperen-Brustem en allicht ook Torpedo Hasselt. Doen we met deze prognose andere clubs tekort? Misschien wel. Bree-Beek bijvoorbeeld of Bregel, Helson en Herk FC? Tegen hen, en ook de andere teams, zeggen we: verras ons!