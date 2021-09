Bizar: zelfrijdende Tesla veroorzaakt ongeval op kruispunt en valt in rivier — © KameraOne

In de Chinese stad Haikou heeft een zelfrijdende Tesla zondag een vreemd ongeval veroorzaakt. Toen het voertuig een kruispunt wilde oversteken, maakte het op geen enkel moment aanstalten om te vertragen voor het verkeer. Een botsing was onvermijdelijk: een andere wagen knalde tegen de zijkant van de Tesla, waarna het voertuig door de vangrail reed en in een rivier belandde.

Een moedige omstander kon de drie passagiers, onder wie een tien maanden oude baby, in veiligheid brengen. “Ik wil de man enorm bedanken voor het redden van mijn kind”, vertelde de moeder na het incident. Waarom de zelfrijdende wagen niet vertraagde op het kruispunt, is voorlopig onduidelijk.

(kmlo)