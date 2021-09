Koning en koningin stellen activiteiten uit na coronabesmetting binnen koninklijke familie

“Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften”, klinkt het vrijdag in een persbericht. “De activiteiten op de agenda van de Koning en de Koningin deze week en volgende week maandag worden daarom uitgesteld of afgelast.”

Concreet betekent dit dat het BeHeroes-evenement van vrijdagnamiddag niet doorgaat. Acht “alledaagse helden die met kleine daden een groot verschil maken” zouden normaal op het koninklijk paleis ontvangen worden, maar dat evenement wordt nu geannuleerd. Ook het bezoek van koningin Mathilde aan het Modemuseum in Antwerpen, dat zaterdag na jaren sluiting opnieuw de deuren opent, gaat niet door.