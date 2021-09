Eén koppel moet ‘Temptation Island’ meteen verlaten, maar vervangers staan al klaar

Voor je het weet, is het weer vrijdag en dus ook tijd voor een nieuwe aflevering van Temptation island: love or leave. Daarin krijgt een koppel het nieuws dat ze het eiland moeten verlaten, omdat ze zich volgens de vrijgezellen niet genoeg ‘openstellen’. Maar niet getreurd, een ander koppel staat al klaar.

Zoals de trouwe kijkers intussen al doorhebben, zijn de vrijgezellen in Temptation island: love or leave dit jaar belangrijker dan ooit. Zij zijn immers op zoek naar de ware liefde en kunnen, wanneer ze merken dat iemand zich niet genoeg openstelt en de vrijgezellen geen kans geeft om hem of haar te leren kennen, een koppel in de gevarenzone plaatsen.

Dat is precies wat er vrijdag te gebeuren staat op Play5. Eén van de koppels moet vertrekken. De vraag is dus: om wie gaat het? Bert en Delphine, Nico en Donna, Wouter en Julia of Koen en Deborah?

Nieuw koppel: Efrain en Aylin

Er staat bovendien al een nieuw koppel klaar om de uitdaging wel aan te gaan: Efrain en Aylin uit Rotterdam. Efrain is 24 jaar oud, model en acteur. Een sociale jongen, zo blijkt, die valt op sportieve, slanke vrouwen.

Hij heeft al twee jaar een relatie met Aylin. Zij is 22 jaar oud, sales medewerkster en model. Een zorgzaam type dat valt op sociale en ondernemende jongens.