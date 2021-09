Vrouw betrapt met vals vaccinatiebewijs door domme spelfout (en vliegt daarna de cel in)

Een 24-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Illinois is zaterdag opgepakt voor het reizen met een vals vaccinatiebewijs. De vrouw viel door de mand door een gênante spelfout: op het certificaat stond ‘Maderna’ in plaats van ‘Moderna’. Dat meldt HawaiiNewsNow.

Chloe Mrozak vloog op zaterdag 23 augustus naar Oahu, een van de eilanden van de Amerikaanse staat Hawaï. Bij aankomst moeten alle reizigers een vaccinatiebewijs of een negatieve test laten zien, anders moeten ze 10 dagen in quarantaine. De vrouw dacht met een vals vaccinatiebewijs aan die regel te ontkomen. De vrouw had het valse document geüpload, en kon zonder eerst in quarantaine te moeten meteen van haar vakantie genieten.

Maar het duurde niet lang voordat ambtenaren zagen dat haar bewijs niet klopte. Op het vaccinatiebewijs stond dat ze was gevaccineerd in de Amerikaanse staat Delaware, maar daar konden ambtenaren geen officiële gegevens van terugvinden. En dat was niet het enige dubieuze aan het bewijs: ook door het verkeerd spellen van het vaccin ‘Moderna’ (‘Maderna’) gingen de alarmbellen rinkelen. De politie werd ingelicht.

Die kon Mrozak aanvankelijk niet opsporen, omdat de hotelreservatie die zij bij aankomst had doorgegeven, niet klopte. Maar de 24-jarige werd wel opgepakt toen ze afgelopen weekend terugkeerde naar het vliegveld. De vrouw zit op dit moment in de cel, ze mag de gevangenis pas verlaten als ze een borgsom van tweeduizend euro betaalt.