Kortessem

Op de eerste schooldag van het jaar is aan de lagere school ‘De Klok’ in de Daaleindestraat geflitst. 265 bestuurders van de in totaal 4.048 gecontroleerde voertuigen, reden te snel. Drie bestuurders zaten boven de 80 km/uur en komen in aanmerking voor intrekking van hun rijbewijs.

Er gaan nog meer controles volgen in de Daaleindestraat. mm