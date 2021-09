Stefanos Tsitsipas wint wedstrijd op US Open, maar krijgt boegeroep over zich heen: “Ik doe niets verkeerd”

Stefanos Tsitsipas (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De Griek versloeg in de tweede ronde op het hardcourt in New York de Fransman Adrian Mannarino (ATP 44) in vier sets: 6-3, 6-4, 6-7 (4/7) en 6-0. De wedstrijd nam 2 uur en 45 minuten in beslag.