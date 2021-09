Deceuninck-Quick-Step heeft opnieuw nieuwe sponsor beet

Ekopak ontwikkelt, installeert en onderhoudt duurzame industriële waterzuiveringssystemen. Die helpen bedrijven in diverse sectoren - textiel, voeding, medische sector en zware industrie - om water te besparen, door afvalwater te behandelen tot herbruikbaar proceswater of zelfs drinkwater.

Vanaf volgend jaar tot en met 2024 zal de naam van het Tieltse bedrijf prijken op de wielershirts van het team van Patrick Lefevere. “Wat The Wolfpack en Ekopak bindt, is onze heldere manier van werken: duurzaam, internationaal en prestatiegericht”, licht Ekopak-CEO Pieter Loose toe.

Opvallend is dat Ekopak banden heeft met ondernemer Marc Coucke, die onder meer met Omega Pharma eerder al sponsor was van het team van Lefevere. Coucke nam met zijn investeringsmaatschappij Alychlo in 2019 een groot belang in Ekopak, dat eerder dit jaar naar de beurs ging.