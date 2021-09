Cristiano Ronaldo is nog “niet klaar met tellen” na recordaantal goals voor Portugal

De Portugese superster Cristiano Ronaldo brak woensdag het mondiale record voor de meeste interlandgoals in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Hij maakte zijn 110e en 111e doelpunt voor Portugal en bezorgde zo zijn land in extremis een 2-1 zege.

De aanvaller evenaarde eind juni tijdens het EK het record (109 doelpunten) dat op naam stond van de Iraniër Ali Daei. Nu is hij alleen recordhouder. Volgens de officiële cijfers maakte Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tussen 1993 en 2006 zijn 109 doelpunten in 149 interlands. Ronaldo zit nu aan 111 goals in 180 interlands.

“Ik kan dit niet in woorden bevatten”, schreef CR7 op zijn sociale media. “Ik ben dolblij. Komaan Portugal! Van alle records die ik tijdens mijn carrière heb gebroken - en dat zijn er gelukkig een paar geweest - is dit voor mij heel speciaal. Dit record is eentje waar ik echt trots op ben. Allereerst omdat elke keer dat ik mijn land vertegenwoordig een speciaal moment is, omdat ik weet dat ik Portugal verdedig en aan de wereld laat zien uit welk hout Portugezen gesneden zijn.”

“Ten tweede omdat wedstrijden met nationale teams altijd een zeer sterke invloed op mij hebben gehad toen ik opgroeide. En mijn idolen voor hun vlaggen zag spelen op EK’s en WK’s. Maar ten slotte en vooral omdat het scoren van 111 doelpunten voor Portugal 111 momenten van wereldwijde eenheid heeft gezorgd voor miljoenen Portugezen. Voor hen maak ik graag alle offers. En dan is er ook het feit dat Ali Daei de lat internationaal zo hoog had gelegd, dat zelf ik begon te denken dat zijn record onverslaanbaar was. Gefeliciteerd dat je het zo lang hebt volgehouden en bedankt voor het respect dat je altijd voor mij hebt gehad. Bedankt Portugal, bedankt aan al mijn ploegmaats en tegenstanders die deze reis onvergetelijk hebben gemaakt. En ik ben nog niet klaar met tellen.”