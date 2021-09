Studie: leerkrachten liepen geen hoger risico op hospitalisatie door Covid-19

Leerkrachten in Schotland liepen in het schooljaar 2020-2021 geen hoger risico om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden of zwaar ziek te worden door het coronavirus dan andere gelijkaardige werknemers. Dit blijkt uit een studie van de universiteit van Glasgow die in het vakblad BMJ (The British Medical Journal) is verschenen.

Het onderzoek, in samenwerking met de Schotse overheid voor volksgezondheid, steunt op gegevens uit de periode van maart 2020 tot juli 2021, waarin scholen in Schotland soms volledig open waren en soms gedeeltelijk of volledig gesloten. In het laatste deel van de periode ging de deltavariant al rond. Het risico voor leerkrachten en hun gezinsleden werd vergeleken met het risico voor zorgverstrekkers en andere werknemers.

In de periodes dat de scholen gesloten waren in de lente en zomer van vorig jaar en in de winter, lag het risico op ziekenhuisopname met Covid-19 50 procent lager bij leerkrachten en hun gezinnen dan bij de algemene bevolking, zo blijkt uit het onderzoek. In dezelfde periodes was het risico vier keer hoger bij zorgverstrekkers en twee keer zo hoog bij hun gezinsleden. In de herfst van 2020, toen de scholen open waren, liepen de leerkrachten ongeveer evenveel risico als de algemene bevolking.

David McAllister, hoogleraar aan de universiteit van Glasgow en hoofdauteur van de studie, zei dat het op basis van het onderzoek “onmogelijk te zeggen was” waarom leerkrachten een lager risico op ziekenhuisopname met Covid-19 hadden toen de scholen meestal dicht waren. “Het zou iets met de leerkrachten zelf te maken kunnen hebben, of het zou gewoon kunnen dat ze gemiddeld minder contacten dan andere werkende volwassenen hadden in die periodes.”