Hammenaar Tim Celen verovert na brons nu ook zilveren medaille op Paralympische Spelen

Hammenaar Tim Celen (23) heeft op de Paralympische Spelen een zilveren medaille veroverd in de wegrit. Eerder had de wereldkampioen tri-bike al brons gewonnen in het tijdrijden.

Celen legde de 26,4 kilometer af in 52:15. Halfkoers reed hij in vierde positie, op zeven tellen van het trio koplopers. Maar in het tweede deel van de wegrit rukte hij op. De Chinees Chen Jianxin, dinsdag ook al de primus in de tijdrit, snelde naar het goud en reed solo over de meet. Celen eindigde als tweede op 1:08, voor de Colombiaan Juan Jose Betancourt Quiroga (op 1:34).

De medaille van Celen is al de dertiende Belgische medaille in Tokio.

