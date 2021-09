Koen Crucke start met dj-act als ‘MC Spaghetti’: “We willen op Tomorrowland te staan”

Discobar Joossens, dat zijn de broers Michaël en Laurence – inderdaad – Joossens. De eerste kunt u overigens ook kennen als presentator op radiozender NRJ. De twee zijn al een tijdje actief als dj-duo en tillen die ervaring nu een stapje hoger: door Koen Crucke, bekend van opera en als snoepende kapper van Studio 100, aan boord te halen. Samen zijn ze te boeken voor discotheken, feestjes en festivals, met Tomorrowland als hoogste doel.

© Discobar Joossens

“We brengen een commerciële set met veel hits en Tomorrowland-krakers, maar we zullen het niet nalaten om pakweg een Samson en Gert-medley te doen met het publiek. Koen zal ook live nummers brengen, zoals Leef van André Hazes, of songs als Les lacs du Connemara die exploderen in een danceversie. Het wordt niet zomaar plaatjes draaien, maar een uur beleving”, zegt Michaël Joossens.

Koen Crucke schuift overigens mee aan als ‘MC Spaghetti’. “Hij staat heel de set mee met ons op het podium, zowel voor als achter de draaitafels. Hij zal niet te zien zijn als Alberto van Samson, maar er zit wel een knipoog in. Door mijn job als Ochtend-dj bij NRJ kwam ik al een paar keer in contact met hem en we hadden meteen een klik. Het werd snel duidelijk dat we ooit zouden samenwerken. Mijn broer en ik hadden al vaker nagedacht over een dergelijk concept, maar met Koen viel alles in de plooi. Zijn jarenlange ervaring en enthousiasme op het podium, in combinatie met onze frisse vibe, dat gaat vonken geven.”

Crucke zelf heeft er alvast zin in: “Ik heb al veel mogen doen in mijn carrière, maar dj’en ontbrak daar nog aan. We zijn klaar om België te veroveren. Discobar Joossens feat. MC Spaghetti present.”