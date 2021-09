The Bicycle guy

Het schooljaar is weer vertrokken. Zeggen dat het voor de ouders een grote zorg is hoe ze de kinderen veilig naar school kunnen brengen, is een open deur intrappen. Gelukkig zijn er vandaag op de fietsmarkt aardig wat alternatieven voor de klassieke achterbank van de auto. Een overzicht, met appreciatie van Thomas Vanderhoydonck, zaakvoerder van fietsen De Geus en lid van onze Bicycle Board.