Filip Lowette bij de eerste lading nieuwe appelen die al binnen komen in de veiling — © Toon Royackers

Sint-Truiden

Het was een fris en nat voorjaar en we hadden een zomer die vaak meer op herfst leek. De kersenoogst bracht maar één derde van de normale opbrengst op. Maar de appel- en fruitboeren mogen stilaan toch nog in hun handen beginnen te wrijven. “Vooral de prijzen van peren liggen hoger. En ze zijn dikker en sappiger.”