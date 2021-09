Na anderhalf jaar crisis eindelijk weer een (min of meer) normale eerste schooldag

Hasselt

Met 149.549 waren ze, de jonge Limburgers die na anderhalf jaar coronacrisis weer op een min of meer ‘normale’ manier naar school mochten. “De mooiste 1 september van mijn leven”, klonk het bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Benieuwd of uw zoon of dochter daar ook zo over dacht, maar onze fotografen zagen alvast veel lachende gezichtjes aan de schoolpoorten. En een tijger of twee.