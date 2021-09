Een puppy in huis, tot groot jolijt van de hele familie én van dat mormeltje op vier pootjes zelf. Zozeer zelfs dat hij telkens een vreugdeplasje maakt als hij de baas of visite begroet. “Met een correcte opvoeding gaat dat spontaan over. Maar ook volwassen honden kunnen plassen zodra ze aandacht krijgen”, zegt dierendokter Rob Lückerath.