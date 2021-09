Themabeeld — © An Nelissen

Op de eerste dag van het schooljaar roept de jongerenafdeling van Vlaams Belang op om ‘linkse taal in het klaslokaal’ te melden via een formulier op hun website. Reacties als ‘Gestapo-praktijken van het eerste uur’ bleven niet lang uit. Eerder had ook al nationaal voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang uitgehaald naar linkse leerkrachten. Maar kan dat zomaar, leerkrachten aan een virtuele schandpaal nagelen?