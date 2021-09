Op de Steenweg op Kleine Brogel in Kaulille is woensdagavond een afvalcontainer in brand gevlogen. De bewoner had de warme onkruidbrander na gebruik per abuis tegen de container geplaatst. De container was beginnen branden. Doordat de afvalbak onder een carport stond, was er risico op een grotere brand. De brandweer van Bree kon vermijden dat de carport vuur vatte. De schade bleef hierdoor beperkt. maw