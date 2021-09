Waaghals hangt aan rijdende metro en filmt zichzelf: “Gevaarlijk en onverantwoord”

Waaghals filmt hoe hij zich vastklampt aan achterkant van rijdende metro: “Ongelofelijk gevaarlijk en onverantwoord” — © Caters News via KameraOne

Een man heeft halsbrekende toeren uitgehaald in enkele metrostations van de Canadese stad Toronto. Hij filmde hoe hij zichzelf tot twee keer toe vastklampte aan een rijdende metro en bij een volgende halte vervolgens wegvluchtte. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

De videobeelden kwamen afgelopen zondag op een YouTube-kanaal genaamd ‘ChaseTO’ terecht en gaan intussen viraal. “De conducteur was niet bepaald vrolijk toen hij me van de metro zag springen aan het volgende station”, schreef de man bij zijn video. Wanneer hij de stunts heeft uitgevoerd, is voorlopig onduidelijk.

De Toronto Transit Commission probeert op basis van het beeldmateriaal de dader te ontmaskeren. “Deze treinen rijden erg snel door die tunnels”, reageerde een woordvoerder. “Het hoeft niet te verbazen dat deze stunts niet enkel ongelofelijk gevaarlijk en onverantwoord zijn. Het is ook illegaal, en het zal dus ook als dusdanig behandeld worden.”

