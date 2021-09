“Met behulp van een zaklamp heb ik mijn zaak toch nog draaiende kunnen houden”, zegt Roland Beeken van Handyman in Hasselt. — © Serge Minten

Hasselt

Een handelaar zonder stroom is als een café zonder bier. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een grote stroompanne in Hasselt. “Ik heb een klant halfafgewerkt naar huis moeten sturen”, zegt kapper Danny Jaspers. “Gelukkig hadden we nog een weegschaal op batterijen”, zegt slager Anthony Mestré.