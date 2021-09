Elise Mertens stoot door naar derde ronde US Open

In de tweede ronde versloeg de 25-jarige Mertens de één jaar jongere Griekse kwalificatiespeelster Valentini Grammatikopoulou (WTA 234) in twee sets: 6-2 en 6-2 na 1 uur en 19 minuten. Grammatikopoulou stond pas voor het eerst op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

De eerste set werd gekruid met heel wat breakpunten. De Hamontse leverde haar opslagspel twee keer in, maar Grammatikopoulou gaf vier keer haar service uit handen: 6-2. In de tweede set stoomde Mertens door naar 3-0 en - na een toegestaan breakpunt - 5-2, toen de wedstrijd even werd stilgelegd vanwege regen. Dat brak het elan van Mertens niet, de buit was even later binnen met opnieuw 6-2.

Mertens, het 15e reekshoofd, neemt het in de volgende ronde op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 21), dit jaar kwartfinaliste op Wimbledon. Jabeur haalde het met 6-0 en 6-1 van de Colombiaanse Maria Camila Osorio Serrano (WTA 80). Mertens en Jabeur staan voor het eerst tegenover elkaar op het WTA-circuit.

De voorbije twee jaar schopte Mertens het telkens tot in de kwartfinales in New York. In 2018 sneuvelde ze in de achtste finales.