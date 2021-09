Sterke stijging van het aantal toeristen in Tongeren. — © TV Limburg

De stad Tongeren heeft een topzomer achter de rug op toeristisch vlak. Bezoekers zakten vooral af naar Tongeren voor de antiekmarkt, een museumbezoek of een wandel- of fietstocht. Wat logies betreft heeft de stad een absoluut record beet, want nog nooit bleven er zoveel toeristen overnachten als afgelopen zomer.