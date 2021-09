Niet enkel voor het onderwijs is vandaag een belangrijke dag, ook voor de cafés. Daar mag er eindelijk weer aan de toog gehangen worden en na anderhalf jaar betekent dat puur genieten voor de klanten. Ook het sluitingsuur vervalt. Enkel de cafébaas draagt een mondmasker. Wij gingen de temperatuur aan de toog meten in de De Vaart van Maastricht in Hasselt en in café Het Dorp in Kuringen.