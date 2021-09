De afbraakfirma ging na inspectie van de instabiele muur over tot het stutten van gescheurde en gedeeltelijk ingestorte zijgevel. — © Johnny Geurts

Bilzen

Bij de afbraakwerken van het oude appartementsblok op de Demerwal in Bilzen is een aangrenzende gevel gescheurd. Dat huis is nu onstabiel. De bewoner zou aanstaande zondag verhuizen, maar gaat die plannen versnellen.