Na twee maanden zomerreces is onze rubriek De wijnkelder, wijnen die bewaard kunnen worden, terug van weggeweest. Wij maakten de voorbije weken de balans op en stelden vast dat in onze kelder best nog plaats is voor enkele alternatieven. En dan denken we liefstverder dan Frans, Italiaans of Spaans. Vier bewaarwijnen voor avonturiers.