Kimi Raikkonen stopt met Formule 1 na dit seizoen. De Fin kondigde zijn nakend afscheid aan via Instagram. The Iceman werd in 2007 wereldkampioen Formule 1. De Finse Räikkönen debuteerde in 2001 bij het team van Peter Sauber. De nu 41-jarige coureur is de meest ervaren F1-rijder op de grid, maar maakt geen denderend seizoen mee bij Alfa Romeo in 2021. “Het was geen makkelijke beslissing.”