Nafi Thiam is hersteld van nekblessure: “Zal op volle kracht zijn voor Memorial Van Damme”

De nekblessure die Nafi Thiam in laatste instantie deed afhaken voor de Diamond League-meeting op 21 augustus in het Amerikaanse Eugene is verleden tijd. In haar nieuwsbrief bevestigt ze woensdag haar deelname aan de Memorial, waar de tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp vrijdag zal hoogspringen.

“Ik ben terug in België na een uitputtende trip naar Eugene voor de Prefontaine Classic. Deze meeting is een echte klassieker en ik wacht nu al enkele jaren om er te kunnen deelnemen. Jammer genoeg moest ik door pijn in de nek forfait geven voor de competitie en een stap terugzetten. Maar niet getreurd, ik zal op volle kracht zijn voor mijn laatste competitie van het jaar: de Memorial Van Damme”, bevestigt Thiam.

© ISOPIX

De 27-jarige Thiam maakt in haar nieuwsbrief even tijd om terug te blikken op de voorbije periode. “De laatste weken, zelfs maanden, waren een rollercoaster vol emoties en gevoelens. Wanneer je voor jezelf de meest uitdagende doelstellingen vastlegt, zoals het succesvol verdedigen van je olympische titel, en je hart en je ziel legt in het bereiken van de sterren, dan voel je een enorme opluchting bij het overschrijden van de finish na de 800 meter”, zegt Thiam. “Er zijn geen woorden om te beschrijven wat je voelt wanneer je het succes wil koesteren - dat je bereikt na zoveel maanden en zelfs jaren hard werk - terwijl alle druk van je afvalt die zoveel maanden in je systeem is opgebouwd.”

LEES OOK. Zware domper voor de Memorial Van Damme: blikvangers Thompson-Herah, Warholm en Ingebrigtsen haken af

Thiam maakt ook ruimte om iedereen te bedanken die haar gesteund heeft in de voorbereiding op Tokio. “Mijn hechte team, mijn familie en mijn vrienden, maar ook iedereen onder jullie die mij persoonlijke boodschappen en goeie vibes heeft gestuurd, die voor mij supporterde en applaudisseerde, naar competities kwam en mijn groei de voorbije jaren volgde”, schrijft ze. “Sommigen hebben hun longen leeg geschreeuwd, en sommigen hebben alleen de vingers gekruist en mij een zachte glimlach geschonken. Hoe jullie ook voor mij en mijn atletendroom gesupporterd hebben ... ik apprecieer het allemaal.”