Hoogspringster Blanka Vlasic treedt toe tot Hall of Fame van de Memorial Van Damme

De Kroatische voormalige hoogspringster Blanka Vlasic treedt toe tot de Hall of Fame van de Memorial Van Damme. “Het is leuk, mijn carrière is gedaan maar ik heb de indruk dat ik nog steeds dingen aan het winnen ben”, grapte Vlasic woensdag op een persconferentie in de aanloop naar de atletiekmeeting in het Koning Boudewijnstadion.

Vlasic won in het verleden drie keer in Brussel. “Het is een plaats waaraan ik goede herinneringen heb, waar het publiek me steeds gesteund heeft, in een stadion met een speciale sfeer en waar ik spectaculaire momenten heb beleefd. Het is voor mij een eer om deel uit te maken van de geschiedenis van de Memorial”, zei ze over de erkenning die haar te beurt valt.

Vlasic behoorde jarenlang tot de top van het hoogspringen. Haar persoonlijke record staat op 2m08, enkel wereldrecordhoudster Stefka Kostadinova sprong ooit hoger. De Kroatische werd wereldkampioen in 2007 en 2009 en atlete van het jaar in 2010. Enkel olympisch goud kreeg ze nooit te pakken. In 2008 in Peking moest Vlasic vrede nemen met de zilveren medaille na een duel met Tia Hellebaut en in 2016 haalde ze brons in Rio. In februari 2021 schoof Vlasic haar spikes definitief aan de kant.

“Ik had gedacht dat ik nooit zou kunnen stoppen, want hoogspringen is deel van mijn identiteit. Om eerlijk te zijn, ik had schrik om te zien hoe mijn leven er na mijn carrière zou uitzien”, vertelde de 37-jarige. “Het feit aanvaarden dat mijn lichaam het niet meer kon, heeft me misschien vier jaar gekost. We zijn steeds bang van wat er na onze carrière gaat gebeuren, maar het leven wacht op ons. Ik heb tijd genomen om te weten wat ik wil doen en ik ben klaar om een nieuw hoofdstuk in mijn leven te schrijven.”