Rode Duivels gehavend richting WK-kwalificatieduel tegen Estland: maar liefst negen EK-gangers ontbreken

Jan Vertonghen en Thomas Meunier volgen een individueel programma en raken niet fit voor de wedstrijd van donderdag tegen Estland. Eerder haakte ook Thorgan Hazard al af met een blessure. Hij verliet de selectie en zal in geen enkele van de drie kwalificatiewedstrijden aan de bak komen.

Met Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Jérémy Doku, Nacer Chadli, Simon Mignolet en Thomas Vermaelen ontbraken eerder al zes EK-gangers in de selectie omwille van diverse redenen.

Vermaelen kon niet afreizen door de quarantainemaatregelen in Japan. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn allemaal onbeschikbaar door blessure. De Bruyne sukkelt nog steeds met de enkel. Doku staat dan weer met een hamstringblessure aan de kant, net als Nacer Chadli. Dries Mertens revalideert nog van een operatie aan de schouder, uitgevoerd na het EK. “En met Club Brugge hebben we afgesproken dat we Simon Mignolet nog even in zijn ritme laten komen bij de club”, vertelde Martinez eerder al.