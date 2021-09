Oef, de meteorologische zomer (juni, juli en augustus) is voorbij. De natste sinds het begin van de tellingen. “Deze zomer is nog voer voor vele en lange studies”, zegt weerman David Dehenauw, die voor de komende dagen trouwens heel mooi weer voorspelt. “Beetje cynisch, maar waar we heel de zomer naar snakten, krijgen we bij het begin van het schooljaar.”