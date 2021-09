Humor putten uit grensoverschrijdend gedrag. Dat was het uitgangspunt van Grensoverschrijdend, een sketchprogramma dat al in 2019 op het toenmalige Q2 had moeten komen. De eerste aflevering werd echter pas afgelopen maandag uitgezonden, en wel op het Nederlandse Veronica. “Het programma past niet meer in onze huidige filosofie”, klinkt het bij moederhuis DPG Media.