Al bijna kwart miljoen euro opgehaald voor vzw die sterrenkindjes fotografeert

De steunbetuigingen zijn talrijk. Op sociale media wordt het bericht over de sms-actie voor Boven De Wolken massaal gedeeld. BV’s scharen zich erachter en delen hun eigen verhaal. Bedrijven halen de chequeboek boven. “Het is echt ontploft”, zegt Anneleen Fransen (40), één van de oprichtsters van de vzw. Ze is vroedvrouw en fotografe en nu ook lichtjes overweldigd. “We wisten wel dat veel mensen ons een warm hart toedragen. Maar dat het zo hard zou gaan, daar durfden we niet op te hopen.”

Het begon nochtans klein, vijf jaar geleden, met een vroedvrouw en een sterrenmama die hadden ervaren hoe waardevol het is dat ouders een blijvende herinnering hebben aan hun kind. Ook wanneer het kindje niet levend geboren wordt. “Vroeger was dat een taboe. Ouders kregen de raad om het kindje zo snel mogelijk te vergeten en door te gaan voor een nieuw. Een houding waarvan gebleken is dat die bijzonder traumatiserend is”, zegt Anneleen Fransen. Met de vzw doen ze het omgekeerde. Ouders die een kindje verliezen nemen contact op, en dan komt er gratis een professionele fotograaf naar het ziekenhuis. Die maakt foto’s van het kindje, van het gezin, van de kleine momenten die ze samen kunnen doorbrengen.“Het is zoveel meer dan een foto. Het laat ouders toe het kindje een gezicht te geven, naar de omgeving toe. Ze hangen een foto op in de living, en iedereen weet dat het kindje bij het gezin hoort.”

© Boven de Wolken

Ondertussen deden al 3.300 mensen een beroep op Boven De Wolken. Alleen vertaalt zich dat niet in inkomsten. De vereniging krijgt geen subsidies en is volledig afhankelijk van giften. “Dat lukte net, onder meer door acties tijdens De Warmste Week. Maar nu dat is weggevallen, zijn we 80 procent van onze inkomsten kwijt. Een aantal ouders hadden toch acties opgezet, maar die zijn door corona allemaal geannuleerd. Op die manier kunnen we niet blijven bestaan.”

Vooral omdat er toch gauw 500.000 euro nodig is om een jaar overeind te blijven, zegt ze. “We werken samen met alle Vlaamse ziekenhuizen en 80 procent van de Waalse. We doen meer dan alleen foto’s maken. Eigenlijk zijn we de enige vereniging die werkt rond sterrenkindjes. We krijgen vragen van scholen rond rouwverwerking, van gemeentes, van artsen en vroedvrouwen. We hebben vijf medewerkers in dienst, en de helft van het bedrag gaat naar hun lonen.” De andere helft dient om de fotografen te ondersteunen. “Het zijn allemaal vrijwilligers. Maar de verzekeringen voor het materieel, de kilometervergoedingen, de vormingen rond rouw en verlies lopen op.”

Grootste verdriet denkbaar

Woensdagmiddag waren er al meer dan 80.000 sms’jes verstuurd, elk goed voor 1 euro. Daarnaast kwam er al voor meer dan 150.000 euro aan stortingen binnen. “Het bevestigt dat wat we doen essentieel is in het rouwproces. We komen op het moeilijkste moment mensen hun leven binnen, in een kamer waar het grootst denkbare verdriet leeft en proberen iets wezenlijks te betekenen.” Al is er ook nood aan een structurele verandering. De vzw kan nog steeds geen fiscale attesten uitschrijven voor de giften die ze ontvangen. “Omdat onze vereniging niet in de bestaande categorieën past, blijkbaar. We hebben nu verschillende ministers daarover aangeschreven. We zijn in ziekenhuizen ondertussen zo ingeburgerd dat we deel uitmaken van de standaardzorg. Alle artsen en vroedvrouwen verwijzen naar ons door als ouders een baby verliezen. We willen niet liever dan kunnen blijven bestaan.”

Informatie over de crowdfunding is te vinden op www.bovendewolken.be