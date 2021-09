Hoog, hoger, hoogst: hakken zijn helemaal terug als het aan deze celebs ligt

Als het aan supersterren Lady Gaga, Beyoncé en Sarah Jessica Parker in het vervolg van Sex and the city ligt, zijn hoge hakken weer helemaal terug. Ben je klaar voor de revival na een tijd waarin we vooral op sloffen liepen?

Een (overdreven) hoge hak duikt weer vaker op in het straatbeeld. Jaren geleden was de Amerikaanse ster Lady Gaga al grote fan – herinner je je haar armadillo-schoenen van Alexander McQueen nog? Ze verscheen onlangs in het openbaar in een geruite ballonjurk, gecombineerd met witte veterschoenen. Naaldhak incluis.

© ISOPIX

Ook Beyoncé is mee met de trend. Afgelopen weekend droeg ze een zwarte Versace-jurk en barbieroze pumps met XXL-blokhakken. En uit de eerste beelden van And just like that, het langverwachte vervolg op Sex and the city, blijkt ook dat Carrie Bradshaw haar Manolo Blahniks en andere hieltjes nog prominent in de dressing heeft staan. Zelfs online neemt de interesse in killerheels ook toe. Ter illustratie: De hashtag #pleaserheels heeft de kaap van 118 miljoen views op TikTok overschreden.

Hoe komt het dat hoge hakken, voor velen toch eerder onpraktisch aan de voeten, nu plots – nou ja – hoge toppen scheren? Trevor Davis, expert in consumentengedrag, heeft er een theorie voor. Die doet hij uit de doeken in de Britse krant The guardian.

© ISOPIX

“Mensen gebruiken mode om zichzelf door moeilijke tijden te navigeren. Ze streven naar glamour om de koude economische wind tegen te gaan”, zegt hij. Davis ziet ook wel een verband tussen hogere hakken en een economische boost na de pandemie. “Hogere hakken passen bij een lichtere stemming en het gevoel van vrijheid en ontsnapping.”

