Heers

Vlaanderen maakt 30 miljoen euro vrij om gevaarlijke knelpunten aan te pakken op zowel gewestwegen als gemeentewegen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bezocht in de aanloop naar het nieuwe schooljaar enkele werken, zoals het regenboogzebrapad in Heers, in het kader van Back2School of veilige schoolroutes.