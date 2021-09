Tiber uit Eksel speelt Aladdin in Disney’s Musical ‘Aladdin Kids’

Op woensdag 8 september kan je in de Zeepziederij in Bree de familiemusical ‘Aladdin Kids’ gaan bewonderen. In deze op de tekenfilm geïnspireerde Disneymusical zal Tiber Naessens de hoofdrol van Aladdin op zich nemen.

“Ik vond het heel leuk en verrassend toen ik hoorde dat ik de rol van Aladdin mocht spelen”, zegt Tiber. “Al snel bleek het best een veelzijdige rol te zijn: het ene moment een arme straatjongen, het andere moment een prins met veel pracht en praal. Dit wordt echt een fantastisch mooie musical voor en door kinderen.”

Tiber is met deze musical van musicalschool De Loods niet aan zijn proefstuk toe. Hij volgt zang- en theaterles aan de academie (KANL) en privézangles bij Anja van Engeland. Tiber volgde eerder al twee jaar musicalschool waarna hij sinds vorig jaar de overstap naar De Loods maakte. Ook vorig jaar haalde hij de derde auditieronde voor The Sound Of Music van Deep Bridge en volgde hij al verschillende musicalstages. Volgend jaar speelt Tiber ook de hoofdrol in het Breese Halloweenspektakel Noche De Los Muertos.

Aladdin Kids speelt op 8 september 2021 om 17 en 19 uur, in Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree. Info: www.deloodsmusical.com