1 september: kinderen gaan opnieuw naar school, werknemers opnieuw naar kantoor. Letterlijk, want het aanbevolen telewerk wordt overal – behalve in Brussel – afgeschaft. Maar kan je baas je nu verplichten om opnieuw vijf dagen per week op kantoor te werken? Wat kost het je om thuis te werken en wat levert het op? HR-specialisten maken de balans op.